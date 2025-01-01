Управляващите да се обърнат към Европейската комисия относно особения управител на „Лукойл“ – за това призоваха от ПП-ДБ.

„В медийното пространство чуваме имена на бивши министри и всякакви хора и в тази връзка искаме да припомним това, което казвахме в последните дни – трябва да има много високи критерии за човека или хората, които изпълняват тия длъжности. Трябва да мат опит именно в тази сфера и да са управлявали големи компании. Ако управляващите не могат да намерят такъв човек, нека се обърнат към ЕК за съдействие. Не може и не бива хора, свързани с Пеевски, да отидат и да управляват рафинерията“, каза съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов.

Според Мартин Димитрв няма национален план за действие. "Жечо Станков дойде за една кратка процедура в НС и не беше убедителен. Трябва да се поиска помощ и координация от ЕС за случващото се с "Лукойл". Това трябва да се направи спешно от правителството. Този особен управител трябва да е управлявал голяма компания и да е постигал успехи, за да може да се справи. Щом се констатира какво липсва, веднага да бъде попълнен държавният резерв с горивата. Имаме сериозни забележки и затова не участваме в националния план", добави депутатът пред журналисти в кулоарите.

Относно бюджета оценката на ПП-ДБ е като на бизнеса - много негативна. "Не знам какво правят тези хора, но ще влезем в дългова спирала, тръгнали са на война със средната класа и на война с бизнеса. Правителството нарушава един 25-годишен публичен консенсус, взривяват публичните финанси. Има една маниакалност за взимане на заеми и за харчене и това ги събира управляващите", каза още Димитров.

Въртят се имена за особения управител, но не те са важните, а това какво ще се случи с цените, след като влязат санкциите в сила, каза съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев. По думите му името на Петко Николов, което се обсъжда в публичното пространство за поста, е свързано с Пеевски. Не трябва да се допуска паника, а държавата трябва да гарантира спокойствие и нормални цени на пазара, допълни депутатът.

Мирчев отговори и на въпрос за съобщение от „Лукойл“, в което се споменава, че няма да има проблем с горивата. Те казват, че няма да има проблем с бензиностанциите, не с горивата, което е абсолютно различно, обясни той. По думите му проблемът е дали ще работят складовете, където са горивата. Ако, след като влязат санкциите в сила, не можем да извършваме транзакции, няма да можем да използваме и горивата от тях, заяви Мирчев. Според него, ако продуктопроводът не може да се използва, ще има голям логистичен проблем.

На въпрос за бонусите, раздадени в държавната администрация, Ивайло Мирчев посочи, че са изпратили запитване до отговорните институции, за да разберат какви бонуси са раздавани през 2024 г. "Предложихме промени, за да може бонусите да бъдат до една брутна месечна заплата, както би било справедливо, а ако има желание за по-големи бонуси, това да минава през Съвета за административна реформа и там да се одобрява", обясни депутатът.

„Сега има уродливи практики“, посочи той и даде примери с раздадени високи бонуси в администрацията. Според него има проблем, когато ръководен кадър взема висок бонус, но е несправедливо да няма бонуси в някои държавни органи. Има много държавни предприятия, където заплатите са ниски и няма бонуси, което означава, че трябва да има реформи там, а не уволнения, допълни Мирчев.