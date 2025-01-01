Рано сутрин, след натоварена вечер – управителят седи на бара, а пред него купчина бележки, фактури и списък с продукти за новата заявка. Сценарий, познат на почти всеки собственик в HoReCa сектора.



„Точно малките бизнеси губят най-много време в хаоса от натовареното всекидневие. Ако собственикът сам прави списъци за поръчки след 23:00 и сутрин в 8:00 трябва да стане да ги пусне, след натоварена нощ – това не е гъвкавост, а изтощение. За някои от нашите клиенти дори един час на ден по-малко в хаос е огромна промяна. Най-важното за тях е да могат да пускат заявките си когато на тях им е удобно, а не в часове подадени от дистрибутора. Нашата платформа помага за това - И цифрите го доказват! В обектите, които използват SIRVIS активно, се спестяват средно до 78 работни дни годишно. Това е почти четвърт от една работна година, върната обратно на собственика, на екипа, на клиента“, казва Иван Александров, ръководител Продажби в SIRVIS.

SIRVIS

Българският сектор HoReCa (хотели, ресторанти и кетъринг) преживява години на бързи промени. С нарастващи разходи, недостиг на персонал и висока конкуренция, собствениците търсят начини да направят бизнеса си по-гъвкав и устойчив. Именно тук технологиите започват да играят решаваща роля.



Дигитализацията в действие – решения, които спестяват време и грешки



Много обекти все още работят с множество доставчици чрез телефон, имейли или чат — всеки с отделен списък, множество корекции и потенциал за грешки. Със Sirvis всичко се обединява в една дигитална платформа.



SIRVIS е онлайн маркетплейс, който свързва ресторанти, кафенета, барове и други ХоРеКа обекти от една страна и доставчици и производители от друга, в обща система. Чрез нея поръчките се подават лесно, а комуникацията и логистиката стават прозрачни и предвидими. Резултатът е по-малко обаждания, по-малко грешки и повече време за същинската работа – обслужването на клиентите.



На изложението INTERFOOD & DRINK 2025, което ще се проведе от 12 до 15 ноември в Интер Експо Център – София, SIRVIS BULGARIA ще демонстрира как дигитализацията вече е част от реалния бизнес. На 14.11 от 14 часа на щанд Digital Box (зала 4) екипът ще покаже как една поръчка преминава през целия процес – от заявка до доставка – без хаос и забавяне и какво това е донесло на текущите им партньори.



Какво променя SIRVIS в ежедневието на бизнеса?



Ред в поръчките и прозрачност – всички заявки, цени и срокове са на едно място, достъпни по всяко време, без нужда от стотици обаждания.



По-бърза логистика и по-малко стрес – доставчиците получават информация веднага, което позволява навременни доставки и точност.

Александров разказва, че когато „редът в поръчките вече е факт“ подредеността в HoReCa бизнеса „се вижда още от вратата“. „Барът е зареден, сервитьорите са спокойни, управителят не вдига телефона през пет минути. Всичко е под контрол, дори в най-напрегнатите дни. Когато една платформа като Sirvis обедини доставчиците, продуктите и поръчките на едно място, бизнесът просто започва да диша. А това веднага се усеща и от гостите“, твърди той.

SIRVIS



Така всеки собственик може да планира, а не да „гаси пожари“. „За нас дигитализацията не е технология – тя е нов начин хората да работят по-спокойно и уверено“, казва Александров.



По данни на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация, над 70% от обектите в HoReCa сектора изпитват натиск за оптимизация и недостиг на персонал. Технологичните решения като SIRVIS дават възможност за по-добра организация, проследимост и устойчивост. С нарастващия дял на дигиталните поръчки и автоматизацията, дигитализацията вече не е избор, а необходимост.



Платформата Sirvis.bg не просто присъства на INTERFOOD & DRINK 2025 – тя идва с ясна цел да покаже как дигитализацията може да промени ежедневни операции, да внесе ред и да освободи бизнесите от рутината и хаоса.



Ако управлявате ресторант, бар или хотел и искате да видите как процесите могат да се дигитализират, посетете щанда на SIRVIS (Digital Box, зала B15).



Отправете въпроси и тествайте платформата на www.sirvis.bg. Това може да е първата крачка към трансформация на вашия бизнес.