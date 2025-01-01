Реформата в паркирането е дълго чакана и необходима, съобщи на брифинг в Столичния общински съвет Борис Бонев, председател на групата на "Спаси София".

Днес Съветът обсъжда промени в Наредбата за организацията на движението на територията на Столична община за повишаване на цените в зоните за платено паркиране, цената на служебния абонамент и промяна на работното време на зоните. Предлага се още събраните пари за паркиране да остават в Столичната община за изграждане на паркинги, тротоари и инфраструктура, а останалите да отиват в Центъра за градска мобилност.

Предлагаме един общ проект за решение, внесен от "Продължаваме промяната-Демократична България", "Спаси София" и "Синя София". Много се надявам на днешното заседание на Общинския съвет да се поздравим с приемането на наистина една смислена и отдавна отлагана и необходима реформа, заяви Бонев.

Общинският съветник Андрей Зографски съобщи, че от "Спаси София" дават мандат на кмета Терзиев да започне преговори с водещи европейски и български банки за инвестиционен заем от 400 млн. лв. за закупуването на 250 нови превозни средства. Зографски припомни, че миналата година СОС прие предложената от "Спаси София" инвестиционна програма за обновяване на превозните средства за градския транспорт на стойност от близо 1 млрд.лв.

Според Зографски е необходимо значително обновяване на автопарка и подобряване на условията за пътуване. Предложението е заемът да осигури средства за вече обявените обществени поръчки, за които има избрани изпълнители. Досега те са за 18 нископодови трамвая за линии 20 и 22, 40 нископодови трамвая за линии 1, 6, 8, 11 и 12, 75 хибридни тролейбуса, 70 автобуса на природен газ, 50 електробуса.

Относно предлаганата от кмета на София нова структура на администрацията на Столичната община Бонев каза, че кметът Терзиев има право да предлага своя структура, независимо от всички забележки, които са направени на заседанията на комисиите към Съвета. Това е негова отговорност и не би трябвало и не следва Общинският съвет да го лиши от това му право, заяви Бонев. Той призова колегите си в СОС да подкрепят новата структура.