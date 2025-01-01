Намерено е и последното тяло на загинал в авиокатастрофата, при която турски военен самолет С-130, пътуващ от Азербайджан към Турция се разби в Грузия, съобщи турската държавна телевизия „ТРТ Хабер“. В катастрофата загинаха 20 военни, предава кореспондентът на БТА в Анкара Айше Сали.

Черната кутия на самолета, която беше намерена през вчерашния ден, вече е пренесена в Турция. Както тя, така и всички останали части от самолета, които бяха намерени, ще бъдат подложени на анализ.

Разследването на мястото на инцидента продължава. В него участват както разследващи екипи от Турция, така и екипи на Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната на Грузия.