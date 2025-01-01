Групата на ГЕРБ-СДС в Столичния общински съвет (СОС) няма да подкрепи предложената от кмета Васил Терзиев нова структура на Столична община. Това заяви председателят на групата Антон Хекимян по време на брифинг в сградата на Общината.

Една от ключовите промени в новата структура е създаването на позицията „Заместник-кмет по градоустройство“. Предвижда се още създаването на ново направление „Сигурност“, звено за стратегически комуникации и инспекторат за противодействие на корупцията. Не се предвижда увеличаване на щатните бройки - Столичната община ще работи със същия брой служители, но по-ефективно, пише в доклада на кмета Терзиев.

По думите на Антон Хекимян структурата е необоснована и незаконосъобразна, а нейната подкрепа би означавала „участие в поредния управленски експеримент“. „Тази структура трябваше да бъде внесена още преди две години. Сега се предлагат само административни размествания без ясна логика и без гаранция, че новите звена ще функционират ефективно“, посочи Хекимян.

Терзиев предлага нова структура на Столична община

Той заяви, че София се намира в състояние на последователни кризи – от транспорта и заплатите на медицинските служители в детските градини до кризата с отпадъците и кадровата нестабилност в администрацията. По думите на Хекимян вместо управление, виждаме непрекъсната поредица от оправдания. „Кризата се превърна в новото нормално за София“, каза още той.

Председателят на групата на ГЕРБ-СДС подчерта, че оценката на партията за първите две години от мандата на кмета е „слаб 2“. „Това не е политическа оценка, а факт, базиран на резултати. От над 350 предложения, внесени от Терзиев, едва четири процента не са били подкрепени от СОС. Така че оправданията с нас не са основателни“, заяви той.

След него общинският съветник Димитър Вучев коментира предлаганите промени в наредбата за паркирането. По думите му те няма да удовлетворят всички граждани, но представляват необходима стъпка за подобряване на контрола и осигуряване на повече места за паркиране.

Според Вучев повишаването на цените е неизбежно при общото поскъпване на услугите, а допълнителните средства ще бъдат насочени към градския транспорт, който трябва да се развива устойчиво. Той посочи, че ГЕРБ ще подкрепи решения, които водят до по-добра организация и ефективност, но няма да подкрепят административни промени без ясна визия и аргументи.