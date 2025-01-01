Окръжен съд – Враца призна за виновен технически ръководител на строителна фирма за причиняване смъртта на двама работници, които са работили по изграждането на Националното хранилище за радиоактивни отпадъци в Козлодуй, съобщиха от съда, предаде Кореспондент на БТА във Враца Лиляна Рашкова.

Случаят е от декември 2019 г. Тогава в землището на с. Хърлец, на обект „Изграждане на Фаза 1 на Национално хранилище за радиоактивни отпадъци", площадка „Радиана", подобект „Подвижен покрив" загиват двама работници и още двама са със средно телесни повреди. Врачанският окръжен съд произнесе осъдителна присъда за техническия ръководител на строителна фирма от Бургас Н. Ч. за извършени от него две престъпления.

В мотивите на присъдата се посочва, че поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност - строително-монтажни (армировъчни) работи, техническият ръководител е нарушил Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. Според съда той е разрешил извършването на строително-монтажните (армировъчни) работи, без да е налице достатъчно укрепване на армировката от страна на строителя, не е взел подходящи мерки за предпазване на работещите на обекта, не е разпоредил преустановяване на работата и извеждане на работещите, не е упражнил контрол по спазване правилата за безопасност, в резултат на което и по непредпазливост е причинил смъртта на двама работници – А. Й. и Н. К. Техническият ръководител е направил всичко, зависещо от него за спасяване на пострадалите, се посочва в съобщението.

Подсъдимият бе признат за виновен и в това, че по същото време, нарушавайки правила от Наредбата, по непредпазливост е причинил средни телесни повреди на Д. Н. и на Ф. Ф. Съдът е определил една година „лишаване от свобода“, като отложи изпълнението на наказанието за срок от три години.

Делото е протекло в 11 съдебни заседания, като нито едно от тях не е отлагано. Разпитани са били над 50 свидетели и вещи лица, и са били изслушани 10 експертизи, посочват още от съда. Присъдата на Врачанския окръжен съд не е окончателна и може да се обжалва и протестира в законоустановения срок пред Софийския апелативен съд.