Сутринта на много места в низините, котловините и около водните басейни ще има мъгла или ниска слоеста облачност. През деня ще бъде слънчево, но в Дунавската равнина ще се задържи мъгливо почти през целия ден. Почти тихо. Минималните температури ще са между 3° и 8°, малко по-ниски в котловините от Югозападна България, максималните ще са между 12° и 17°. В София минималната ще е около 2°, максимална - около 14°. Това сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

В планините ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра – около 3°.

Сутринта по Черноморието ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност. През деня ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър, променлив по посока. Максималните температури ще бъдат 14°-15°, малко по-ниски от температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

През следващите дни ще се задържи почти тихо и на много места в равнините и котловините преди обяд ще има мъгла или ниска слоеста облачност. В часовете около и след обяд ще бъде предимно слънчево. Слънчево и сравнително топло ще бъде в планините. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, а максималните в петък между 12° и 17°, в събота с 2-3 градуса по-високи.