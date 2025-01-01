Свършеното за града през последните две години е плод на колективната работа на Столичния общински съвет (СОС), на районните кметове, на централната администрация, заяви кметът на София Васил Терзиев на брифинг в Съвета.

Той съобщи, че подготвя доклад до СОС по повод навършване на втората година от встъпването му в длъжност, който ще бъде представен през следващата седмица. Терзиев каза, че въпреки всичко СОС намира съгласие по повечето от важните теми за града. Успяваме да свършим не малко неща, въпреки понякога по-нагорещената риторика, въпреки многото завои, излишни нерви и понякога грозни думи, посочи Терзиев. Според него въпросът е колко повече успехи би имала общината и СОС, ако всички заедно направят по-съзидателно политическото си ежедневие.

За следващите две години надеждата на кмета е да има повече резултати за София и да се намира консенсус по по-важните теми. Днес освен точно две години от встъпването ми в длъжност, е важен ден от гледна точка на това, че има редица доклади, за които се надявам отново да постигнем консенсус, каза Терзиев. Сред тях кметът отбеляза промените в правилата за паркиране, новата структура на Столичната община и създаването на допълнителен капацитет към завода за отпадъци на Столичната община.

Искрено се надявам, че ще има подкрепа за тези доклади, защото те не са на кмета или на някоя партия, те са важни за града и за дългосрочните цели, които сме си поставили да нормализираме паркирането, зелените площи и редица други неща, които искаме да променим към по-добро във все повече части на града, заяви Терзиев. Той добави, че винаги се е стремял Общината да не бъде „бездушна единица“, която гражданите чувстват като чужда, а добре работеща структура, която създава блага за този град. И това е било отправната ни точка, каза столичният кмет. Той посочи, че се надява на подкрепата на общинските съветници за новата структура и подчерта, че за него политически би било много по-лесно, ако тя не бъде приета от Съвета, но за града е по-добре това да се случи, за да се осъществят ключовите реформи.

Групата на ГЕРБ-СДС в Столичния общински съвет (СОС) няма да подкрепи предложената от кмета Васил Терзиев нова структура на Столична община.

Това заяви председателят на групата Антон Хекимян по време на брифинг в сградата на Общината.

БТА

Една от ключовите промени в новата структура е създаването на позицията „Заместник-кмет по градоустройство“. Предвижда се още създаването на ново направление „Сигурност“, звено за стратегически комуникации и инспекторат за противодействие на корупцията. Не се предвижда увеличаване на щатните бройки - Столичната община ще работи със същия брой служители, но по-ефективно, пише в доклада на кмета Терзиев.

Групата на „Възраждане“ в Столичния общински съвет (СОС) ще сезира прокуратурата заради действия на кмета

на София Васил Терзиев, които според тях представляват нарушение на закона. Това съобщи общинският съветник Деян Николов по време на брифинг в сградата на Столична община.

„Имаме принципна позиция, че кметът трябва да има право да структурира своята администрация, но в случая има по-сериозен проблем – не сме сигурни дали самият кмет няма да управлява общината от ареста“, заяви Николов.

БГНЕС

Той уточни, че групата е подала сигнал до прокуратурата във връзка с издадена заповед, с която кметът се е опитал да промени мястото и часа на законно заявен протест. Общинският съветник обясни, че става въпрос за ограничаване на народни танци в центъра на София. „Режимът за провеждане на митинги и събрания е уведомителен, а не разрешителен. Законът е ясен – който с незаконни действия се опита да попречи на законен протест, подлежи на наказание до две години лишаване от свобода“, каза Николов.

Той допълни, че според „Възраждане“ случаят е част от „тенденция на враждебно отношение на общината към всичко българско и традиционно“.

Николов съобщи още, че партията подготвя сигнал и за предполагаема корупция в особено големи размери, свързана с ремонта на топлопреносната мрежа в столичния квартал „Дружба“. По думите му проектът, оценен от „Топлофикация София“ на над 60 млн. лв., реално не би трябвало да струва повече от 15 млн. лв.

По наши данни става дума за няколко фирми, действащи като подставени лица, чрез които ще се източат десетки милиони левове, обясни Николов.

Той коментира и протест на жители на с. Гниляне, които настояват за изграждане на алтернативен път около петролна база в района. „През селото минават ежедневно десетки цистерни с гориво, а базата се намира едва на 50 метра от къщите. Рискът от инцидент е реален“, каза Николов и призова да се намерят средства в бюджета за проектиране и отчуждаване на терен за нов път.