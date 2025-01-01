Тази неделя в 20:00 ч. по NOVA водещият Димитър Рачков ще посрещне поп-звездата DARA в най-забавното музикално предизвикателство в ефира. Енергичната певица ще изпита интуицията и уменията си да разпознава истинските таланти сред лъжците чрез наблюдение и различни улики. За трета поредна седмица ще бъде използван и Златният шалтер, който ще обърне играта на DARA.

До добре познатите панелисти Мария Игнатова, Иван Христов и Андрей Арнаудов ще седнат музикалният продуцент Саня Армутлиева и талантливият изпълнител Вениамин, който завоюва победата в последния сезон на “Като две капки вода”. Петимата ще напътстват DARA и ще следят изкъсо осемте нови участници.

Балерината, Фармацевтката, Клавиристът и Ездачката са само част от прякорите на ентусиастите, готови да се борят за победата. И тази неделя всеки от тях ще направи всички възможно, за да стигне до финала - като убеди DARA в певческите си умения или като успее умело да я заблуди, че притежава такива.

“Чувствам се много добре и съм развълнувана от това, което ще се случи. Имам голям опит с познаването на пеещи хора, но с лъжещи нямам абсолютно никакъв. Затова ми е толкова интересно и леко притеснено”, разкри DARA преди участието си в “Пееш или лъжеш” в специалната рубрика на Елизабет Методиева за “На кафе”.

Дали общото решение на панела да дръпне Златния шалтер ще бъде оправдано? Ще се довери ли DARA на техните съвети или ще следва единствено своята интуиция? Кой кръг ще затрудни най-много звездата? Не пропускайте да видите в “Пееш или лъжеш” тази неделя от 20:00 ч. по NOVA.