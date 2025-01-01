Специалисти от Военномедицинска академия извършиха пета за тази година чернодробна трансплантация, съобщиха от лечебното заведение. Донорът и реципиентът са мъже – на 45 и на 38 години. Операцията продължи близо шест часа. В момента пациентът е в стабилизирано състояние.

Трансплантацията е станала възможна след донорска ситуация в Многопрофилната болница за активно лечение „Уни Хоспитал“ в Панагюрище.

Ръководството на ВМА изказва своята изключителна признателност към близките на донора, които в един от най-тежките моменти в живота си намират сили и великодушие да дадат живот. Признателност изказват и за професионализма на десетките специалисти от ВМА, ангажирани с целия процес, както и към Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ и д-р Алексей Лещански, координатор по донорство в болницата в Панагюрище, и дежурния екип на лечебното заведение за перфектната организация и успешното извършване на чернодробната трансплантация.

В началото на октомври ген. Венцислав Мутафчийски, началник на Военномедицинска академия, каза пред журналисти, че екипите на ВМА са обучени и подготвени за извършване и на бъбречни трансплантации.