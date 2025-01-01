Започва проект за реставрация на фасадите на бившия театър „Ренесанс“, познат и като кино „Възраждане“. Това съобщиха от столичния район "Възраждане".

Целта на проекта е да се възстанови максимално автентичният вид на фасадата, като се спре разрушителният процес и се предотврати увреждане в дълбочина. Проектното предложение включва преустройство и реконструкция, насочени към увеличаване на носимоспособността, устойчивостта и трайността на сградата.

От район „Възраждане“ посочват, че в рамките на конструктивното укрепване ще бъдат премахнати негодните елементи в интериора, като се предвижда възстановяване и замяна на конструктивни части и инсталации. Укрепването на фасадите и новите конструктивни елементи ще се извърши чрез фундиране изцяло в контура на сградата, без да се засягат културни пластове под съществуващите нива.

Процесът ще бъде поетапен и ще се комбинира с бъдещата конструкция.

Реставрацията на фасадната мазилка и декоративните елементи включва премахване на късни намеси и силно компрометирани участъци, почистване, обезпрашаване и укрепване на оголените зидове.

Специализираната реставрация ще обхване зоните с гипсови, релефни, орнаментални и декоративни елементи, които ще бъдат почистени и възстановени от квалифициран реставратор чрез използване на калъпи, шаблони, отливки и китове. Предвижда се също реставрация на всички метални елементи по фасадата.

Проектът включва и подмяна на дограмата и покрива, ремонт на балкона, монтаж на нова дограма, подмяна на ламаринените обшивки и водоотточната система с нови елементи с PVC покритие в хармония с фасадата.

Кметът на район „Възраждане“ Станислав Илиев подчертава, че опазването на културното наследство е сред водещите приоритети на районната администрация. Това е ангажимент, който се реализира чрез конкретни действия и устойчиви решения, посочват още от администрацията.

В края на август пожар горя в бившето кино „Възраждане“.