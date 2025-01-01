Учени от Националния институт за интегративна медицина в Австралия са открили, че чесънът може да помогне за понижаване на кръвното налягане, подобряване на здравето на червата и намаляване на артериалната ригидност.

Проучването, проведено от Карин Рид и колеги, е публикувано в Experimental and Therapeutic Medicine.

Чесънът принадлежи към семейство Allium (лук) и е близко свързан с лука, шалота и праза. Той отдавна е признат за широкия си спектър от свойства, които подпомагат здравето и предпазват от заболявания.

Изследвания показват, че чесънът може да помогне за намаляване на риска от рак, сърдечно-съдови и метаболитни нарушения, диабет и високо кръвно налягане благодарение на своите антиоксидантни, противовъзпалителни и липидопонижаващи ефекти.

Учените са доказали, че чесънът може да понижи кръвното налягане до степен, сходна с тази на стандартните лекарства за хипертония. Установено е, че екстрактът от отлежал чесън Kyolic подпомага детоксикацията и предпазва черния дроб от заболявания, свързани с окисляване, включително неалкохолната мастна чернодробна болест.

Чесънът може също да спомогне за намаляване на хроничното възпаление, укрепване на имунната функция и подпомагане на естествените защитни системи на организма.

В допълнение, екстрактът от отлежал чесън Kyolic може да подобри здравето на сърцето чрез намаляване на артериалната ригидност, понижаване на нивата на холестерола в кръвта и намаляване на „лепкавостта“ на кръвта, която може да допринесе за образуването на кръвни съсиреци.

Неговите пребиотични свойства могат да подобрят богатството и разнообразието на чревната микрофлора, допринасяйки за по-доброто здраве на червата.

В това проучване изследователите проучили клинични проучвания, изследващи ефектите на чесъна върху кръвното налягане, артериалната ригидност и здравето на червата при хора с хипертония.

Екстрактът от отлежал чесън Kyolic се произвежда от органично отгледан чесън, култивиран в Централната долина на Калифорния без химически торове, хербициди или пестициди.

Екипът прегледал 12 проучвания, включващи 553 души с високо кръвно налягане. Учените установили, че добавките с чесън понижават систоличното кръвно налягане средно с 8,3 mm Hg, а диастоличното кръвно налягане с 5,5 mm Hg – ефекти, сравними с тези на стандартните лекарства за кръвно налягане.

Това понижение на кръвното налягане е свързано с 16-40% по-нисък риск от сърдечни пристъпи, инсулти и сърдечна недостатъчност.

Изследователите също така са установили, че нивото на витамин В12 е важен фактор, който влияе върху това колко добре хората реагират на добавките с чесън. Освен това, екстрактът от отлежал чесън Kyolic значително понижава централното кръвно налягане, пулсовото налягане и артериалната ригидност и подобрява чревната микробиота след три месеца употреба.

Въз основа на тези констатации екипът стига до заключението, че екстрактът от отлежал чесън Kyolic е безопасна и ефективна добавка за контрол на високото кръвно налягане, която предлага множество допълнителни ползи за сърдечно-съдовата система и здравето на червата.