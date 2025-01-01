Румънските военни унищожиха морски дрон, който е застрашавал корабоплаването в Черно море, съобщи в сряда румънското министерство на отбраната.

Дронът, който е бил открит в район на 36 морски мили (66 км) източно от Констанца, е Sea Baby – морски дрон, разработен от Украйна, предаде Reuters.

Говорител на румънското министерство на отбраната отказа да уточни коя е страната-производител, но потвърди, че става дума за модел Sea Baby.

„Интервенционният екип получи одобрение да неутрализира открития обект в съответствие с действащите оперативни процедури и около 13:00 ч. морският дрон беше унищожен чрез контролирана детонация“, се казва в изявление на ведомството.

Украйна порази с дронове два танкера от руския сенчест флот

Загрижеността относно безопасността в Черно море след украински атаки срещу танкери, свързвани с Русия, доведе до повишаване на застрахователните премии в акватория, която е ключова за превоза на зърно, петрол и петролни продукти.

България, Румъния и Турция имат съвместна оперативна група за обезвреждане на плаващи мини, които започнаха да се появяват в Черно море след нахлуването на Русия в Украйна през 2022 г.

От началото на войната досега са открити и унищожени около 150 плаващи мини, съобщиха от румънските военноморски сили.