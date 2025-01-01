Турция съобщи за нова атака срещу танкер, плаващ под руски флаг близо до турския град Синоп в Черно море. Няма данни за нанесени щети.

"Midvolga 2 съобщи, че е бил атакуван на 80 морски мили (130 км) от нашето крайбрежие", написа турската дирекция по морски въпроси в социалната мрежа "Екс".

Екипажът не е поискал помощ, а плавателният съд се е насочил към турското пристанище Синоп. По информация на турските власти 13-членния екипаж на кораба е невредим.

Дирекцията посочи, че танкерът, натоварен със слънчогледово масло, е плавал от Русия към Грузия.

Украйна порази с дронове два танкера от руския сенчест флот

Корабната агенция Трибека, цитирана от Ройтерс, съобщи, че корабът е бил атакуван с дрон с неясен произход. Според информацията на Трибека танкерът е пътувал за турския град Мерсин, а не за Грузия.

„Необходимите съобщения са предадени на съответните страни, включително на украинските власти“, заяви представител на турските власти, помолен за коментар от Ройтерс.

Вчера турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че „атаките срещу търговски кораби в Черно море са неприемливи“ и отправи предупреждение към „всички замесени страни“.

Коментарът на Ердоган дойде, след като късно в петък два танкера, част от т.нар. руски „сенчест флот“, бяха ударени от безпилотни кораби край северното крайбрежие на Турция, а в събота украинските власти поеха отговорност за атаката.