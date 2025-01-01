Министерският съвет прие решение, с което определя Министерството на културата за Управляващ орган на националния конкурс за избор на български град – носител на званието „Европейска столица на културата“ през 2032 г., съобщиха от пресслужбата на кабинета. Така официално се поставя началото на подготовката за една от най-престижните и разпознаваеми инициативи в рамките на европейското културно пространство.

С решението Министерството на културата получава задачата до края на 2025 г. да публикува поканата за подаване на кандидатури от страна на българските градове.

Процедурата ще протече в два етапа:

Предварителен подбор, при който градовете подават първите си концепции;

Окончателен подбор, на база на задълбочени предложения и детайлни културни програми.

Кандидатстващите градове ще трябва да разработят концепции, които демонстрират:

европейско измерение на предлаганите културни политики,

потенциал за дългосрочно културно и социално-икономическо развитие,

визия за устойчивост, включване на общности и разширяване на културния достъп.

От Министерския съвет подчертават, че конкурсът ще даде възможност българските градове да представят своя потенциал пред Европа и да стимулират развитието на културния сектор на местно ниво.

Бургас

Бургас е един от първите градове, които официално обявиха, че се подготвят за участие в конкурса. През януари Общинският съвет единодушно подкрепи създаването на Фондация „Бургас 2032“, която ще ръководи кандидатурата.

„Каузата Бургас да бъде Европейска столица на културата заслужава да бъдем единни“, заяви тогава кметът Димитър Николов. Градът вече има традиции в развитието на големи фестивали, международни арт проекти и културна инфраструктура, което го прави един от сериозните бъдещи претенденти.

Стара Загора

Стара Загора също започва активна подготовка за кандидатстване. Заместник-кметът Милена Желева изрази увереност, че градът има реален шанс да спечели и да бъде сред достойните носители на титлата.

Градът разчита на богатото си културно-историческо наследство, силни културни институции, както и на утвърдени фестивали и артистични общности.

Велико Търново и Габрово

През август Велико Търново и Габрово обявиха обща кандидатура – стратегически ход, който може да постави в центъра на Европа културния живот на целия регион.

Кметът на Велико Търново Даниел Панов подчерта, че идеята има дълбоки исторически връзки. Двата града споделят общо културно минало, свързано още с Възраждането, и днес активно развиват партньорства в сферата на културата и туризма.

„Подаваме ръка на Габрово и на всички артисти, които споделят тази визия“, заяви Панов. Съчетаването на творческите сили на двата града може да се окаже силен конкурентен подход в надпреварата.

Официалното решение на Министерския съвет стартира процес, който ще продължи няколко години и ще събере най-добрите идеи, визии и културни концепции на българските градове. Титлата „Европейска столица на културата“ е известна с това, че може да трансформира градове – и по отношение на културното съдържание, и по отношение на международния им облик и туристически профил.

Предстои период на интензивна подготовка, публични обсъждания, партньорства и разработване на дългосрочни програми. Очакванията са надпреварата да бъде силна, тъй като още в ранните етапи няколко български града заявяват сериозни амбиции.