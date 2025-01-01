Министерският съвет прие Решение за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Предлаганите промени са свързани с въвеждане на мерки за преодоляване на недостига на лекарствени продукти, усъвършенстване на Специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти (СЕСПА), както и подобряване на действащата нормативна уредба в областта на лекарствените продукти. На следващо място със законопроекта се осигурява изпълнение на мерки от Плана за намаляване на административната тежест, приет с Решение № 233 на Министерския съвет от 2024 г.

С подобряването на действащата нормативна уредба в областта на лекарствените продукти, се цели да се гарантира сигурността в процеса по лекарствоснабдяването и ограничаване случаите на липси или недостиг на жизненоважни за населението лекарствени продукти. Друг очакван резултат е постигането на повече прозрачност и проследимост в процесите по доставката на лекарствени продукти между различните участници и задоволяване на потребностите на българските граждани. Като гаранции за постигането на посочените резултати са въведени и съответните санкции при нарушаването на закона.