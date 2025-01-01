На събитието имаше контролно-пропускателни пунктове, на които проверявахме непълнолетни лица. В тях бяха намерени множество маски, боксове, пиратки, като у един от проверените беше намерен и газов пистолет. След проверката на хората те бяха записани и им бяха съставени преписки, каза на брифинг пред медиите главен инспектор Иван Георгиев, началник сектор „Масови мероприятия“ при Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Днес граждани се събраха в пространството пред Министерския съвет на протест срещу правителството.

Граждани излязоха на протести срещу властта в няколко града у нас (ВИДЕО/СНИМКИ)

Георгиев допълни, че преписките ще бъдат изпратени в районните управления по местоизвършване на престъпленията, родителите им ще бъдат извикани и където е необходимо ще бъдат съставяни актове.

На въпрос как решават кого да проверят Георгиев обясни, че проверяват лица с профил на хулигани, облечени по специфичен начин – такива каквито са били видени и на протеста в понеделник.

Вчера разбрахме за провеждане на събитие, което не е заявено по установения ред в Столична община и няма подадено уведомление, посочи Георгиев.