Проливни дъждове и бури ще обхванат големи части от Гърция в четвъртък и петък, като за много от регионите е издаден червен код за опасност, съобщи телевизия Скай. Явленията ще са по-интензивни в източната и южната част на страната.

По-конкретно новата вълна от опасно време се очаква от утре в гръцката област Централна Македония, Тесалия, Спорадските острови, Евбея и източната част на Централна Гърция, Източен и Южен Пелопонес, Цикладите, Крит, източната част на Егейско море и Додеканезите.

В петък явленията ще са на моменти особено интензивни и потенциално опасни в префектурите Пиерия, Иматия, Халкидики, Солун, Тесалия, Спорадите, Евбея, източните и южните егейски острови (особено Санторини) и Додеканезите (особено Родос).

За подготовката на страната за евентуални проблеми днес беше свикана Комисията за оценка на риска в Министерството на климатичната криза и гражданската защита.

Гръцката Национална метеорологична служба издаде червен код за опасност в регионите Атика, Тесалия, Пелопонес, Северно Егейско море, Южно Егейско море (с особено внимание в Санторини и Родос), Крит, Централна Македония (с особено внимание в Пиерия, Иматия, Халкидики и Солун), Централна Гърция и Йонийските острови.

Очакваните валежи според прогнозите ще бъдат както интензивни, така и продължителни. Те ще бъдат придружени от силни ветрове и локални градушки.

Противопожарната служба е активирала оперативния план за действие при наводнения.