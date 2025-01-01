Граничен преход "Кулата - Промахон" е блокиран, а движението от двете страни на прехода е спряно заради протест.

Гръцките гранични власти временно преустановиха пропускането на автомобили на прехода "Промахон", съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“. На 3 декември, към 14:00 часа в съвместния контактен център за полицейско сътрудничество на Промахон е получена информация от представител на гръцката полиция за затваряне на пътя в района на граничния преход в посока Гърция. Преустановено е пропускането за всички превозни средства за неопределен период от време. Мярката е с цел да се осигури безопасността на движението във връзка с провеждани протестни действия от страна на гръцките земеделски производители от Северна Гърция.

От българска страна има засилено полицейско присъствие. Движението от България за Гърция беше преустановено малко след 14:00 часа. Образува се опашка от леки коли и тежкотоварни автомобили. Тежкотоварните автомобили се отклоняват в началото на магистралата за Гърция.

По-рано гръцки медии съобщиха, че протестът на гръцките земеделски производители и животновъди се разраства с нови пътни блокади, които се подсилват с трактори и друг вид селскостопанска техника. По информация на гръцката държавна телевизия ЕРТ в района на Тесалия, Централна Гърция, по пътищата вече са разположени над 4000 земеделски машини, а от днес в областта има и нова пътна блокада край град Трикала.

Протестиращите гръцки земеделски производители и животновъди от Северна Гърция са пробили полицейската блокада и са се отправили към граничния пункт Промахон (срещу Кулата) на българо-гръцката граница, за да спрат движението през него, съобщи електронното издание на в. „Катимерини“.

БТА

Земеделски производители, животновъди и пчелари от района на Серес се събраха с трактори малко преди 12:00 часа на кръстовище до Сидирокастро. На пътя Серес – Промахон е имало разположени полицейски сили, но протестиращите са успели да ги преодолеят.

От понеделник сутринта движението към Атина остава затворено край Малгара, западно от Солун, където са събрани голям брой фермери със земеделската техника.

От „Гранична полиция“ и Агенция „Пътна инфраструктура“ препоръчват на пътуващите в региона да използват граничния преход „Илинден – Ексохи“.

Маршрутът от София за Гърция през ГКПП „Илинден“ е по АМ „Струма“ и път I-1 София – Кулата до връзка с път II-19 в гр. Симитли, от където се продължава по второкласния път през Разлог и Гоце Делчев до ГКПП „Илинден“.

Шофьорите, намиращи се в района на ГКПП „Кулата“, могат да използват следния маршрут към граничен пункт „Илинден“: по път I-1 до кръстовището с третокласния път III-1981 през с. Кулата, след което се продължава по път III-198 през селата Чучулигово и Враня, през прохода „Попови ливади“ до кръстовището с път II-19 в град Гоце Делчев, откъдето по второкласния път се стига до границата.