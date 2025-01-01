Новата голяма вълна от селскостопански протести в Гърция е в разгара си. Хиляди трактори са блокирали основни пътни артерии и гранични пунктове в цялата страна - от кръстовището Лефкона Сяр и митницата на Промахон, до Никея, Лариса, Малгара, митницата на Кипос, митницата в Евзони и Е65 в Кардица.

Преустановено е преминаването през граничния преход „Кулата“ от българска страна. В района има засилено полицейско присъствие. Образува се опашка от леки коли и тежкотоварни автомобили.

Трафикът от Атина към Солун се отклонява през възела Килелер, а в обратната посока, от Солун към Атина, отклонението се прави от възела Кампос, 2 километра преди мястото на блокадата.

Напрежение възникна на кръстовището в Киато, когато около 200 земеделски производители от Коршинтия се сблъскаха с полицейските сили в опит да блокират националния път. Малко по-късно ситуацията се успокои, като магистралата остана затворена за около час и в двете посоки на движение.

Напрежение цареше и на кръстовището в Лефкона, Серре, където от обяд се бяха събрали земеделски производители, животновъди и пчелари. Въпреки полицейското присъствие фермерите успяха да пробият блокадата и да се насочат към митницата в Промахон - най-големия сухоземен вход на страната.

Около 12:00 часа земеделските производители се появиха с трактори и друга селскостопанска техника. Полицията беше затворила пътя с три патрулни коли, но фермерите намериха достъп през нивите и заобиколиха блокадата.

Повече от 300 трактора успяха да преминат и след това създадоха своя собствена блокада, като поставиха тракторите напречно, за да попречат на полицейските сили да се придвижат към Промахона и да ги спрат отново.

На мястото са се образували опашки от автомобили. Засега няма обходен маршрут. Земеделските производители заявиха, че целта им е да блокират камионите, които внасят продукти, а не да пречат на превозните средства, които пътуват към България по други причини.

Блокадата в Никея, Лариса, също е в разгара си. Над 1300 земеделски производители са подредили тракторите си, блокирайки и двете посоки на движение по националния път. Преминаването на превозните средства се осъществява само по обходни маршрути.

Информация от самите фермери сочи, че групи от села в община Тирнавo ще се присъединят към блокадата.

Гръцките фермери настояват преди всичко за изплащане на цялата сума от помощи и обезщетения, като искат и мерки за повишаване на изкупната цена на продуктите.

Говорителят на правителството Павлос Маринакис заяви, че задълженията към фермерите ще бъдат покрити до края на годината.

Протестиращите отговориха със заплахи за блокиране и на пристанища, като заявиха, че не вярват на обещания.

Крайните действия не помагат, отворени сме за диалог, заяви гръцкият премиер Кириакос Мицотакис.

В изявление пред Правителствения съвет по икономическа политика Мицотакис посочи, че разбира недоволството на земеделските производители, и подчерта, че все пак за настоящата година те ще получат половин милиард евро повече спрямо предходната.

„Правя пълно разграничение между онези, които не са получили плащанията си поради проверки, и онези, които нямат право на субсидия“, отбеляза гръцкият министър-председател, цитиран от кореспондентът на БТА Иван Лазаров.