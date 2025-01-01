Министърът на външните работи Георг Георгиев взе участие в заседанието на министрите на външните работи на НАТО, проведено на 3 декември в Брюксел. Срещата се състоя в ключов момент за международните усилия, насочени към прекратяване на войната на Руската федерация срещу Украйна.

Съюзниците потвърдиха, че Алиансът остава фундаментален гарант за надеждно възпиране, колективна отбрана и поддържане на устойчиво трансатлантическо единство. Затвърден бе и принципът, че решенията, отнасящи се до НАТО, се вземат единствено от съюзниците.

В изказването си министър Георгиев подчерта необходимостта от последователност и стратегическа устойчивост в условията на усложнена международна среда. „Намираме се в исторически момент, който изисква твърдост, отговорност и ясен ангажимент към общите ни ценности и сигурност,“ заяви първият български дипломат.

Той приветства активните дипломатически усилия за постигане на прекратяване на военните действия и за изработване на рамка за устойчив мир. „Дипломатическите инициативи трябва ясно да отразяват позициите на Украйна и Европа, за да бъде мирът не само постигнат, но и справедлив и траен,“ отбеляза министър Георгиев.

Той подчерта, че България остава ангажирана с подкрепата за Украйна, тъй като това е подкрепа за международноправния ред и за принципа, че силата не може да надделява над правото.

МВнР

В рамките на заседанието съюзниците обсъдиха увеличаването на инвестициите в отбраната, сигурността и стабилността в Западните Балкани, подхода на НАТО към южното съседство и други ключови теми.

Проведена бе и сесия на Съвета НАТО–Украйна с участието на министъра на външните работи на Украйна Андрий Сибиха и върховния представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас. Дискусията се фокусира върху последователната подкрепа за Украйна и върху общата цел за постигане на справедлив и устойчив мир, гарантиран от надеждни механизми за сигурност. Бяха обменени виждания и относно развитието на сътрудничеството между НАТО и ЕС в подкрепа на Украйна.

Съюзниците отчетоха значителния напредък по укрепване на способностите на Алианса в отговор на дългосрочната заплаха, която Русия представлява за евроатлантическата сигурност. Бяха очертани и първоначални насоки за подготовката на срещата на върха на НАТО през 2026 г. в Анкара.