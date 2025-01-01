Народното събрание ще изслуша в четвъртък вътрешния министър Даниел Митов.

Изслушването ще бъде във връзка с действията и бездействията на Министерството на вътрешните работи и Столичната дирекция на вътрешните работи по време на и след многохилядния протест в София на 1 декември 2025 г., включително по отношение на предварителното планиране и организация на охраната на протеста и шествията; допускането и неутрализирането (или липсата на такава реакция) на организирани групи провокатори и футболни агитки; употребата на сила и специални помощни средства срещу граждани; причинените щети върху граждани, частна и публична собственост; своевременното и пълно информиране на обществото за предприетите действия от страна на МВР и реалните мащаби на безредиците. Вносител на изслушването е Ивайло Мирчев.

Припомня ме, че на 1 декември в София, Пловдив, Варна, Велико Търново и други градове се проведоха многохилядни протести. Основното искане бе именно оттегляне на проектобюджета и изготвянето на нова план-сметка за догодина. От ПП-ДБ обявиха, че вече не искат просто нов бюджет, а оставка на правителството.

След протеста в София в по-късните часове на 1 срещу 2 декември група демонстранти се отправи първо към централата на ДПС- Ново начало. Там се стигна до първите сблъсъци. Младежите хвърляха камъни и бутилки срещу служителите на реда и подпалиха контейнери. Те унищожиха и един от полицейски бус. Безредиците продължиха до полунощ.

Равносметката – щети за над 120 хил. лв. от повредени елементи на градската среда, инфраструктура, контейнери за сметосъбиране, пътни знаци, коли на градския транспорт.