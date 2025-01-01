Вечерта на 1 декември 2025 г. центърът на София се превърна в арена на мащабно недоволство – протест срещу предложението за Бюджет 2026, организиран от „Продължаваме промяната–Демократична България“, прерасна в гражданска война пред централата на „ДПС–Ново начало“. Задържани са над 10 души.

Напрежението в центъра на София ескалира, след като част от протестиращите срещу бюджета и управлението тръгнаха на шествие и се събраха пред централата на "ДПС-Ново начало" на ул. „Врабча“ и бул. „Васил Левски“ малко след 22.00 ч. в понеделник.

БТА

Маскирани провокатори хвърляха пластмасови и стъклени бутилки, бомбички, камъни и други предмети по сградата на централата на "ДПС-Ново начало" в София и по полицаите, които я охраняват.

БТА

Партийната централа бе плътно обградена от полицейски кордон. Един от водачите на протеста там е лидерът на „Боец“.

БТА

Още към 7 часа започнаха сигналите. 8 линейки бяха изпратени на различни места на протеста, за да преглеждат хора, които имат необходимост от това. Има няколко пострадали, които са закарни в болници с различни наранявания.

Протестиращите изпочупиха полицейски бус и кола с различни предмети, а след това засилиха контейнер за смет към униформените. След като започна хвърлянето на предметите и по тях, полицаите изтласкаха протестиращите към булеварда пред централата.

БГНЕС

В резултат – пострадаха петима полицаи. Трима от тях бяха транспортирани за преглед в болница, двама – прегледани на място.

БГНЕС

БТА

БГНЕС

БТА

БТА

БТА

Протестиращи стигнаха и до централата на ГЕРБ на пл. "България" в София, където също имаше засилено полицейско присъствие. Движението на автомобили бе затруднено, а на трамваите спряно.

Изпочупени бяха стъклата на партийната централаб в район Оборище.

БТА

По-рано множество граждани се събраха в т.нар. Триъгълник на властта за протеста срещу бюджета за 2026 г., те скандираха "оставка".

Миналата седмица отново имаше протест срещу приемането на бюджета за 2026 г., който изпълни площада между сградите на Народното събрание, Министерския съвет и президентството. На следваща сутрин председателят на ГЕРБ Бойко Борисов съобщи, че е казал на премиера и министъра на финансите да изтеглят бюджета. По-късно премиерът Росен Желязков заяви, че ще бъде направен опит за възстановяване на диалога със синдикати и работодатели, а в петък министърът на финансите Теменужка Петкова заяви, че предстои нова среща със социалните партньори.

В петък Бойко Борисов начерта три варианта за бъдещето на бюджета. След като бюджетът не беше изтеглен, се стигна до спор в кулоарите на парламента между Бойко Борисов, председателят на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев и съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев, а Асен Василев заяви, че ще има нов протест.

БТА

По-рано днес Столичната дирекция на вътрешните работи съобщи, че преди, по време и след провеждането на протеста тази вечер в центъра на София полицейските служители ще следят за опазването на обществения ред и недопускането на инциденти на територията на града.