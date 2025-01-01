Министерският съвет прие серия от ключови решения в областта на образованието, насочени към задържане на талантливите млади хора в България, подобряване на достъпа до образование в по-отдалечени райони и насърчаване на професионалната подготовка в специалности с очакван недостиг на кадри.
Безплатно обучение и стипендии за лауреати от международни олимпиади
Правителството одобри нова програма на Министерството на образованието и науката – „Избирам да следвам в България“, която предоставя безплатно обучение и стипендии на талантливи ученици и първокурсници, отличили се в международни олимпиади.
Програмата цели да мотивира най-способните млади хора да останат в страната и да продължат образованието си във висши училища у нас.
Кой може да кандидатства?
Подкрепа ще получат ученици и студенти, спечелили медали на международни олимпиади в следните области:
- математика
- информатика
- физика
- химия
- биология
- астрономия
- лингвистика
- география/науки за Земята
- изкуствен интелект
Студентите, които продължат обучението си в българско висше училище, няма да заплащат семестриални такси и ще получават стипендии в размер на една минимална работна заплата, но не повече от 665 евро годишно.
Общият бюджет на програмата е 3,6 млн. евро, като средствата ще се предоставят на държавните университети. Програмата ще се изпълнява 60 месеца, а финансирането ще зависи от броя на записаните лауреати.
278 защитени детски градини и училища през 2025/2026 г.
Кабинетът утвърди и новия Списък на защитените образователни институции – общо 278, разположени в райони със слаба гъстота на населението, труднодостъпни места, планински и гранични области.
В списъка влизат:
- 168 защитени училища (I–VII и VIII–X клас)
- 79 защитени детски градини
- 31 филиала на детски градини
Критериите за определяне включват:
- разстоянието, което децата биха трябвало да пътуват при евентуално закриване
- състоянието на инфраструктурата
- липсата на други образователни институции в радиус от 14–30 км
Определянето на защитените училища е ключово за гарантиране на образователен достъп в отдалечени райони и предотвратяване риска от отпадане на учащи.
946 средищни детски градини и училища
Правителството актуализира и списъка на средищните институции за учебната 2025/2026 г.
Общо 946 образователни институции получават статут на средищни, сред които:
- 692 училища
- 210 детски градини
- 44 филиала
В тях се обучават: 18 789 деца в предучилищна възраст и 166 374 ученици.
На всички пътуващи деца се осигурява безплатен транспорт, което позволява на учениците от малки или обезлюдяващи населени места да посещават най-близката подходяща образователна институция.
Допълнителни 860 682 лв. за защитени специалности
В подкрепа на професионалното образование Министерският съвет отпусна 860 682 лв. за издръжка на паралелки в VIII клас по защитени специалности и специалности с очакван недостиг на кадри на пазара на труда.
Средства получават 149 училища, в които се обучават 3005 осмокласници.
Тази мярка подпомага подготовката на ученици в професии, които са важни за регионалната и националната икономика.
Стипендии за 788 ученици с изявени дарби
Правителството одобри и 631 665 лв. за стипендии на 788 талантливи ученици от държавни, общински и частни училища.
Средствата се отпускат по Програмата за закрила на деца с изявени дарби и ще финансират стипендии, отпуснати през 2024 и 2025 г.
Разпределението е следното:
- 529 ученици от общински училища
- 205 ученици от държавни училища
- 27 ученици от частни училища
Допълнително на 57 общини ще бъдат преведени 446 310 лв., а 21 465 лв. се отпускат на София, Варна, Добрич и Велико Търново за подкрепа на ученици от частни училища.