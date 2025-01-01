Министерският съвет прие серия от ключови решения в областта на образованието, насочени към задържане на талантливите млади хора в България, подобряване на достъпа до образование в по-отдалечени райони и насърчаване на професионалната подготовка в специалности с очакван недостиг на кадри.

Безплатно обучение и стипендии за лауреати от международни олимпиади

Правителството одобри нова програма на Министерството на образованието и науката – „Избирам да следвам в България“, която предоставя безплатно обучение и стипендии на талантливи ученици и първокурсници, отличили се в международни олимпиади.

Програмата цели да мотивира най-способните млади хора да останат в страната и да продължат образованието си във висши училища у нас.

Кой може да кандидатства?

Подкрепа ще получат ученици и студенти, спечелили медали на международни олимпиади в следните области:

математика

информатика

физика

химия

биология

астрономия

лингвистика

география/науки за Земята

изкуствен интелект

Студентите, които продължат обучението си в българско висше училище, няма да заплащат семестриални такси и ще получават стипендии в размер на една минимална работна заплата, но не повече от 665 евро годишно.

Общият бюджет на програмата е 3,6 млн. евро, като средствата ще се предоставят на държавните университети. Програмата ще се изпълнява 60 месеца, а финансирането ще зависи от броя на записаните лауреати.

278 защитени детски градини и училища през 2025/2026 г.

Кабинетът утвърди и новия Списък на защитените образователни институции – общо 278, разположени в райони със слаба гъстота на населението, труднодостъпни места, планински и гранични области.

В списъка влизат:

168 защитени училища (I–VII и VIII–X клас)

79 защитени детски градини

31 филиала на детски градини

Критериите за определяне включват:

разстоянието, което децата биха трябвало да пътуват при евентуално закриване

състоянието на инфраструктурата

липсата на други образователни институции в радиус от 14–30 км

Определянето на защитените училища е ключово за гарантиране на образователен достъп в отдалечени райони и предотвратяване риска от отпадане на учащи.

946 средищни детски градини и училища

Правителството актуализира и списъка на средищните институции за учебната 2025/2026 г.

Общо 946 образователни институции получават статут на средищни, сред които:

692 училища

210 детски градини

44 филиала

В тях се обучават: 18 789 деца в предучилищна възраст и 166 374 ученици.

На всички пътуващи деца се осигурява безплатен транспорт, което позволява на учениците от малки или обезлюдяващи населени места да посещават най-близката подходяща образователна институция.

Допълнителни 860 682 лв. за защитени специалности

В подкрепа на професионалното образование Министерският съвет отпусна 860 682 лв. за издръжка на паралелки в VIII клас по защитени специалности и специалности с очакван недостиг на кадри на пазара на труда.

Средства получават 149 училища, в които се обучават 3005 осмокласници.

Тази мярка подпомага подготовката на ученици в професии, които са важни за регионалната и националната икономика.

Стипендии за 788 ученици с изявени дарби

Правителството одобри и 631 665 лв. за стипендии на 788 талантливи ученици от държавни, общински и частни училища.

Средствата се отпускат по Програмата за закрила на деца с изявени дарби и ще финансират стипендии, отпуснати през 2024 и 2025 г.

Разпределението е следното:

529 ученици от общински училища

205 ученици от държавни училища

27 ученици от частни училища

Допълнително на 57 общини ще бъдат преведени 446 310 лв., а 21 465 лв. се отпускат на София, Варна, Добрич и Велико Търново за подкрепа на ученици от частни училища.