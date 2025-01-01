При неправилно изпълнение на договора за пакетна почивка на туристите може да се върне цялата платена цена, дори когато са им били предоставени някои услуги, съобщават от асоциация "Активни потребители" и специализираното издание Pariteni.bg.

Те се позовавт на решението е на Съда на Европейския съюз, цитирано от ЕПЦ България. В него се уточнява, че това е случаят, когато лошото предоставяне на договорената услуга е „толкова сериозно“, че пакетната екскурзия престава да има всякаква цел и вече не представлява обективен интерес за пътуващия.

Казусът

До решението се стига след запитване на полски съд по повод оплакване на двама туристи от Полша. Те заминават на почивка, тип „ол инклузив“ в петзвезден хотел в Албания. На следващия ден, след като пристигнали, те били събудени от силен шум. По заповед на албанските власти двата басейна на хотела били разрушавани. Работата продължила четири дни, от 7:30 до 19:30 часа.

През това време гостите не можели да използват не само басейните, но и крайбрежната алея и павирания достъп до морето. Гостите на хотела били принудени да се редят на дълги опашки, за да получат храна, и да се явяват в самото начало на времето за хранене, защото нямало достатъчно количество храна в късната част на диапазона за обяд или вечеря. Освен това е прекратено сервирането на следобедна закуска. И за капак - през последните три дни от почивката започнали допълнителни строителни дейности по доизграждането на пети етаж в хотела.

Пътуващите отнасят въпроса до съда в Полша, като искат връщане на цялата цена на пътуването си и обезщетение. Тъй като полският съд желае да получи повече яснота във връзка с правата, които им предоставя Директивата относно пакетните туристически пътувания, той отправя запитване до Съда на ЕС.

Решението на съдa

Съдът постановява, че пътуващите имат право на пълно възстановяване на сумата, ако туристическите услуги не са били изпълнени или са били изпълнени лошо. Това важи и ако някои услуги от пакетната почивка са били предоставени, но дефектното изпълнение е толкова сериозно, че пътуването вече не изпълнява предназначението си. Дали е така обаче трябва да се преценява от националния съд при всеки конкретен случай.

Съдът подчертава, че европейските правила за пакетните пътувания са предназначени да поддържат справедлив баланс между пътуващите и туроператорите. Това означава, че тяхната цел не е да санкционират туроператорите, а да изяснят правата и задълженията и на двете страни.

Според съда, пътуващите нямат право на обезщетение, ако организаторът може да докаже, че проблемите са причинени от трета страна и че ситуацията е била непредвидима или неизбежн.

По въпроса дали дейностите по разрушаване могат да се считат за „извънредно и непредотвратимо обстоятелство“, освобождаващо организатора от задължението да заплати обезщетение, Съдът отбелязва, че тези дейности произтичат от акт на публична власт. Такива актове обаче се приемат поначало при условията на прозрачност и се предшестват от известна публичност. Следователно националният съд трябва да определи дали туроператорът е знаел или е могъл да знае, че разрушаването е предстоящо. Ако е така, ситуацията не е била непредвидима и операторът трябва да изплати обезщетение на пътуващите.

Какво да направите, ако вашата почивка се окаже разочарование?