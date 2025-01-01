Състав на Окръжния съд в Хасково определи мярка за неотклонение "Задържане под стража" спрямо обвинен в опит за трафик на 22,560 кг марихуана на стойност 350 960 лева през Граничния контролно-пропускателен пункт "Капитан Андреево" български гражданин, съобщиха от пресслужбата на съда, предаде кореспондентът на БТА в Хасково Николай Грудев.

Антон Горанчелиев бе изправен пред магистратите като обвиняем по случая от 29 ноември. Тогава при щателна митническа проверка в тайници под седалките и арматурното табло бяха открити 79 вакуумирани полиетиленови пликове със суха зелена листна маса.

Марихуана за над 360 000 лева задържаха митничари на МП „Капитан Андреево“

Според съда не е налице особено висока опасност обвиняемият да се укрие или да извърши престъпление. Съдиите обаче приеха, че трябва да се вземе предвид тежестта на извършеното престъпно деяние, което е тежко умишлено и с висока обществена опасност, като за него се предвижда наказание „лишаване от свобода“ за срок от 10 до 15 години. Освен това разследването е в съвсем начален етап, като предстоят още множество процесуално-следствени действия.

Определието на съда може да бъде обжалвано или протестирано пред Пловдивския апелативен съд.