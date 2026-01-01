Световната здравна организация (СЗО) обяви, че е одобрила предварително нова перорална ваксина срещу полиомиелит тип 2 (nOPV2) - стъпка, която според нея ще ускори усилията за ликвидиране на болестта, предаде Ройтерс.

Предварителната квалификация удостоверява, че ваксината отговаря на международните стандарти за качество и безопасност, което позволява на агенции на ООН като УНИЦЕФ да я купуват и разпространяват за имунизационни кампании.

Ваксината nOPV2 е проектирана да бъде генетично по-стабилна от старите перорални ваксини срещу полиомиелит, намалявайки риска от активиране на нови огнища, като същевременно помага за спиране на предаването на болестта, съобщиха от СЗО.

Мярката е резултат от обещанието на световните лидери през декември да предоставят 1,9 милиарда щатски долара в подкрепа на усилията за унищожаване на заболяването, целящи да защитят 370 милиона деца всяка година, въпреки скорошните съкращения на бюджета на СЗО, отбелязва Ройтерс.

Полиомиелитът, инвалидизиращо и потенциално животозастрашаващо заболяване, е изкоренен в много региони на света, но на някой места все още продължава да циркулира, уточнява Ройтерс.