Млада иранка, омъжена насила, когато е била дете, ще бъде екзекутирана в родината си, тъй като е обвинявана, че е убила съпруга си, алармираха експерти на ООН, предаде Франс прес.

Жената днес е на 25 години, а е била омъжена насила, когато е била на 12 години. Мъжът й е упражнявал насилие и тя е обвинена, че заради това го е убила. Поради тази причина жената, идентифицирана като Голи Кухкан и произхождаща от малцинството на белуджите, ще бъде екзекутирана по-късно този месец.

Сигналът за присъдата е бил подаден от осем експерти на ООН, сред които трима специални докладчици и членове на работната група относно дискриминацията по отношение на жените и на момичетата.

Случаят на Голи илюстрира повсеместната пристрастност на иранската съдебна система по отношение на жените в Иран, които са жертва на принудителни бракове през детството си и на домашно насилие, подчертават експертите. Според тях екзекутирането на тази жена, представлява нарушение на международното законодателство в областта на човешките права.

Омъжена насила на 12 години за братовчед си, младата жена е родила на 13 години сина си в дома си, без да получи медицинска помощ. Тя е била подложена на домашно и психологическо насилие в продължение на години.

През 2018 г., когато жената била на 18 години, мъжът й я пребил за пореден път и после посегнал на детето им. Тогава жената се обърнала за помощ към роднина, последвала препирня, схватка и накрая се стигнало до смъртта на мъжа й.

Експертите на ООН описват Голи като оцеляла от домашното насилие и като жертва на съдебната система. Нейната екзекуция ще бъде истинска несправедливост, добавят те.

Експертите казват, че младата жена е била неграмотна и не е имала достъп до адвокат. Тя е била принудена да признае вината за смъртта на съпруга си.

Семейството на жертвата приело да се откаже от екзекуцията, при условие че жената плати кръвнина от 90 000 долара. Според експертите сумата е прекалено висока и жената не може да я плати.

Според експертите жената е една от многото в Иран, станали жертва на домашно насилие и е действала при самозащита.

Иран е втората страна в света по брой на екзекуции след Китай, според правозащитни групи.