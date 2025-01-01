Родителите, които желаят да ползват данъчните облекчения за деца чрез работодателя, трябва да подадат декларация до 31 декември – напомнят от НАП.

Работодателите могат да възстановят надвнесения данък до края на януари 2026 г. Размерите на облекченията остават без промяна:

– до 600 лв. за едно дете,

– до 1200 лв. за две деца,

– до 1800 лв. за три и повече,

– а за дете с увреждане – до 1200 лв.

От приходната агенция припомнят, че родителите не трябва да имат публични задължения. Проверка може да се направи онлайн с ПИК на НАП.

Облекченията могат да се заявят и чрез подаване на годишна данъчна декларация през 2026 г.