Председателят на Националния съвет на БСП и коалиция „БСП-Обединена левица" Атанас Зафиров, заедно със заместник-председатели на партията, членове на Изпълнителното бюро и народни представители, проведе среща с областните председатели на Българската социалистическа партия, съобщиха от партийния пресцентър.

В рамките на разговора бяха обсъдени актуалната политическа обстановка в страната, предизвикателствата пред управлението и задачите пред партийните структури по места. Беше подчертано, че в подготвяния нов държавен бюджет ще бъдат запазени социалните параметри, заявени като приоритет от БСП.

Борисов във видео обръщение: Повече никой няма да се катери по ГЕРБ

Атанас Зафиров акцентира върху необходимостта от единство, последователност и засилена координация между националното ръководство и областните организации в условията на напрегната политическа среда.

Той подчерта, че БСП остава ангажирана с отстояването на социалната справедливост, защитата на доходите и подкрепата за най-уязвимите групи.

Пресцентър БСП

На срещата областните председатели изразиха единодушна подкрепа за участието на партията в управлението на страната и за усилията на ръководството за укрепване и стабилизиране на БСП и левицата.

По-рано днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отправи послание към партньорите в коалицията, като предупреди, че "повече никой няма да се катери по ГЕРБ". Той заяви: "Много са ми важни коалиционните партньори. Ние сме научени в няколко подред редовни правителства да работим в коалиция и имаме тази култура. Но това, което реших вчера, е: на първо място стоят интересите на ГЕРБ. Вкарахме България в еврозоната, вкарахме я в Шенген. Сега, ние и всички останали трябва да се съобразим с това, което мислят хората, това което мислят на площада и да правим само това, което се одобрява“.