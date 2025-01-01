През 2024 г. брутната добавена стойност (БДС), създадена в отрасъл „Селско, горско и рибно стопанство“, възлиза на 4,8 млрд. лева, отбелязвайки ръст от 7,3% спрямо предходната година в реално изражение. Това сочат данните от приетия от правителството Годишен доклад за състоянието и развитието на земеделието за 2025 г., който съдържа подробен анализ за предходната година, както и прогнозни данни за настоящата.

По предварителни данни, през първото тримесечие на 2025 г. БДС в аграрния сектор нараства с 0,3% на годишна база в реално изражение, докато през второто тримесечие се отчита намаление с 2,3%.

През 2024 г. България регистрира положително търговско салдо в аграрната търговия в размер на 2,2 млн. евро. По линия на директните плащания за календарната 2024 г. са изплатени над 1,8 млрд. лева от европей

източници. Финансовата подкрепа под формата на държавни помощи възлиза на 976,6 млн. лева. В рамките на годината по Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. са изплатени 651,6 млн. лева, а по Програмата за морско дело и рибарство 2014 - 2020 г. - 36 млн. лева.

Докладът очертава приоритетите и целите на политиката в аграрния сектор, както и предвидените мерки за тяхното реализиране през 2026 г.