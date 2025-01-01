"Очевидно е, че този парламент няма политическата воля да чуе гласа на гражданите". Това заяви от президентството, след като днес депутатите отхвърлиха предложението за провеждане на референдум за еврото.

"В отговор на отправените въпроси за поканата представител на президентската институция да представи на народните представители мотивите на държавния глава по предложението му за провеждане на национален референдум, напомняме, че:

Народното събрание имаше 8 месеца да се запознае с мотивите по внесеното от президента предложение за провеждане на национален референдум и да изпълни закона", пишат още оттам.