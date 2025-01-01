По повод Международния ден на хората с увреждания – 3 декември, в Народното събрание беше представена изложбата на Цветан Кавраков от село Сатовча „България над всичко“.

Народно събрание на Република България

В експозицията от пясъчна живопис са включени портрети на български светци, владетели, революционери и държавници, както и пейзажи от исторически местности и паметници на културата от цяла България. Сред тях са монументът на връх Шипка, Рилският манастир, Дворецът в Балчик, старият Несебър и др.

Народно събрание на Република България

Представянето на изложбата на Цветан Кавраков е най-добрият начин да поздравим и да покажем своята солидарност към хората с увреждания, които през годините са дали всичко от себе си за развитието на страната ни, заяви заместник-председателят на парламентарната група ДПС – Ново начало Байрам Байрам на откриването на изложбата.

Искам да ви поздравя от името на цялата парламентарна група и да ви уверя, че с експозицията си вие ни давате много важен знак, че над нашата Родина няма нищо по-ценно и голямо, обърна се той към автора.

Народно събрание на Република България

На представянето на експозицията присъстваха народни представители от различни парламентарни групи, кметът на Сатовча Арбен Мименов, журналисти и гости на Народното събрание.