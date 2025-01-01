Студенти в платена форма на обучение вече имат право да получават стипендии след решение на Върховния административен съд (ВАС), което отменя ограничаваща разпоредба. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на заседание на Комисията по образованието и науката в Народното събрание.

Министърът отговори на въпрос на депутата от “БСП - Обединена левица“ Мариана Бояджиева относно стъпките, които Министерството на образование и наука (МОН) предприема за привеждане на нормативната уредба в съответствие с решението на ВАС. „Съгласно решението на съда и съгласно Административнопроцесуалния кодекс ние имаме тримесечен срок да изпълним решението на съда. Предприели сме действия за това“, каза Вълчев.

Той поясни, че решението на ВАС постановява, че няма законосъобразност Министерският съвет да ограничава кръга на правоимащите студенти. Законът за висшето образование е актът, който следва да определя кои студенти имат право на стипендии, отбеляза министърът. По думите му този въпрос вече стои на вниманието при подготовката на бъдещи промени в закона. „Силата на решението е такава, че те вече са правоимащи да получават стипендии и трябва да бъдат включени в разпределението на средствата за стипендии“, подчерта Вълчев.

Министърът отбеляза, че логиката на МОН досега е била всички инструменти за подпомагане на достъпа до образование - субсидия за издръжка на обучението, стипендии, общежития, хранене - да се насочват към студентите, обучаващи се по държавна поръчка. „Държавата поръчва обучение, финансира го и подпомага достъпа“, каза Вълчев.

Той допълни, че насочването на всички инструменти към студентите в платена форма би означавало отказ от политиката за ограничаване на приема в определени специалности и би довело до пренасочване към професионални направления, в които има нужда от повече специалисти.