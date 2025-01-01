Движението в участък от път II-84 Юндола - Разлог при 64-ти км, след село Юндола в посока Разлог, се извършва двупосочно в една лента и при ограничение на скоростта до 50 км/ч., съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Промяната в организацията на движение в отсечката в област Благоевград е поради компрометиране на пътната настилка и на подпорна стена, от валежите в последните дни. Засегнатият участък е с дължина 60 м. На мястото предстои да бъде извършено обследване, с цел подготовка на проект за укрепване на стената и възстановяването на пътя.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват стриктно пътните знаци и въведената временна организация и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.