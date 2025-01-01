Община Търговище организира инициатива за почистване в квартал „Малчо Малчев“. Акцията се реализира с участието на здравните медиатори към Общината, Клуба на нестопанските организации, ученици от Трето основно училище „П. Р. Славейков“, както и жители на квартала.

Сборният пункт бе на кръстовището на улиците „Радомир“ и „Мальовица“. Там им бяха раздадени чували и ръкавици, осигурени от организаторите.

Освен квартални пространства, се планира почистването да обхване и площите по протежение на река Сива и едноименната улица, където традиционно се струпват големи количества отпадъци.

Най-активни бяха учениците, които събираха разпилените отпадъци по улицата. А след това се отправиха към двора на закритото вече Второ Средно училище в квартала, за да почистят и там.

Директорът на дирекция „Хуманитарни дейности” в Община Търговище Косьо Костов поздрави участниците и каза, че районът има нужда от почистване. „Хубавото е, че днес ще дадем своя принос за това кварталът да стане по чист”, каза той. И призова учениците в бъдеще да пазят чисто и да следят събирането на боклука да става в организирано в контейнерите, за да няма нужда от допълнителни акции.

Младите хора си припомниха и за ползите от разделното събиране на отпадъка, призовани от Невена Маджарова - изпълнителен директор на Клуба на нестопанските организации в Търговище.

Освен да подобри чистотата и естетическия облик на квартала, инициативата има за цел да насърчи активното гражданско участие, като се стимулира чувството за общност и отговорност към средата, в която живеем.

Друга задача е и повишаване на екологичната култура и осъзнатост, особено сред децата и младежите.