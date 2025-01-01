Работници влязоха в историческата сграда с над 120-годишна история на площад "Възраждане" в София, помещавала едноименния театър, а в по-новата ни история и дискотека "Син Сити".

Агенция "Булфото", която съобщи за движението в сградата, припомня, че през годините тя е опожарявана два пъти - през 2017 г. и през 2021 г. Зданието e свързано едновременно с историята на киното, на архитектурата и на комунистическото движение в България.

През 1910 г. започва животът на "Нова Америка" - най-големият салон за кино и вариете в началото на 20-и век, после става театър "Ренесанс", а през 1948 г. Георги Димитров произнася последната си комунистическа реч и сградата е наречена Профсъюзен дом на културата "Георги Димитров".

След 10 ноември 1989 г. там се помещава театър "Възраждане", а през 2005 г. отваря врати и култовата дискотека "Син Сити".

Днес парцелът със сградата фигурира в Общия устройствен план на София като част от нов делови център в зона с високо застрояване.