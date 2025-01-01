Курсът на еврото се повишава в днешната търговия, като по-рано достигна дневен максимум от 1,1675 долара – най-високото ниво от 20 октомври насам, показват пазарни данни, предаде Ройтерс. Към 18:40 българско време единната валута се разменяше за 1,661 долара.

Поскъпването на на единната валута идва на фона на най-бързото разширяване на бизнес активността в еврозоната от две години и половина през ноември, като силният сектор на услугите компенсира слабостта в промишлеността.

„Постепенното подобрение в европейските данни вече започва да привлича вниманието на пазара“, коментира Стив Енгландър от „Стандард Чартърд Банк“ (Standard Chartered Bank).

Освен еврото, и други европейски валути отчетоха ръст: шведската крона поскъпна с 0,57 на сто до 9,392 крони за долар, а норвежката крона – с 0,54 на сто до 10,06 крони.

Отслабването на долара се задълбочи и след публикуването на по-слаби от очакваното данни за заетостта в САЩ. Заетостта в частния сектор, измервана от Ей Ди Пи (ADP), е намаляла с 32 000 работни места през ноември, докато икономисти, анкетирани от „Ройтерс“ (Reuters), прогнозираха увеличение от 10 000. Доларовият индекс спадна с 0,31 на сто до 98,99 пункта, като по-рано достигна 98,88 пункта – най-ниското му равнище от 29 октомври.

Допълнителен натиск върху американската валута оказаха и спекулациите, че икономическият съветник на Белия дом Кевин Хасет може да замени Джером Пауъл като председател на Управлението за федерален резерв след изтичането на мандата му през май.

Според публикация на „Уолстрийт джърнъл“ (The Wall Street Journal) администрацията на Тръмп е отменила насрочените интервюта с други кандидати за поста, което подсили очакванията, че изборът вече е направен, допълва Ройтерс.