Кибератака, за която отговорност поеха проруски хакери, бе насочена в Дания срещу уебсайтовете на няколко институции, както и срещу уебсайта на една компания от отбранителния сектор, съобщи датската Агенция за гражданска сигурност.

Агенцията „е наясно, че няколко датски компании и уебсайтове в момента изпитват проблеми и прекъсвания в работата си поради DDoS атаки“, се посочва в съобщение, изпратено до АФП.

Тя добави, че „следи отблизо ситуацията“ в сътрудничество с военните разузнавателни служби.

В социалните мрежи проруската хакерска група NoName057 написа, че е атакувала сайтовете на някои датски институции, сред които Министерството на транспорта и сайта за административни услуги borger.dk, както и този на отбранителната компания Terma, която потвърди смущенията.

„Знаем, че група руски хакери обяви, че ще наруши работата на нашия сайт, както и на сайтовете на няколко датски власти, но е твърде рано да се каже, че те са отговорни“, обясни директорът по комуникациите на Terma, Тобиас Брун-Фалкенкроне.

„Ние сме добре подготвени да се справим с този тип кибератаки и реагирахме бързо. Няма нарушение на сигурността и не са загубени данни“, добави той.

На 12 ноември същата група хакери пое отговорност за кибератака срещу уебсайтовете на няколко датски общини, по-малко от седмица преди провеждането на местни избори в скандинавската страна, която е сред най-големите поддръжници на Украйна.