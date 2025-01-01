Петер Дю от Дания е новият ръководител на Мисията на ООН в Косово (ЮНМИК), съобщи днес Мисията в профила си в социалната мрежа Екс.

Той е назначен от генералния секретар на ООН Антонио Гутериш.

Дю поема поста от специалната представителка на генералния секретар на ООН и ръководителка на ЮНМИК Каролин Зияде, която беше назначена на 19 ноември 2021 година. Гутериш благодари на Зияде за отдадените усилия за укрепване на мира и стабилността в Косово и региона и ползотворното ѝ ръководство на Мисията.

Дю има богат тридесетгодишен опит в областта на международната сигурност и мир, се посочва в съобщение на Мисията.

От 2019 година той е директор в ООН, отговарящ за Азия и Тихоокеанския регион в департамента по политически въпроси и укрепване на мира и департамента за мироопазващи операции. Преди това е бил директор за Азия, Близкия изток, Европа и Латинска Америка в департамента по мироопазващи операции (2015-2019 г.).

Работил е и като представител на генералния секретар и ръководител на Службата на ООН в Белград (2013-2015 г.), както и като служител по политическите въпроси в ЮНМИК в Прищина.