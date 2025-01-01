Окръжният съд в Русе намали мярката за неотклонение на трети от младежите, обвинени за нападение над директора на Областната дирекция на МВР в крайдунавския град старши комисар Николай Кожухаров и неговия съсед Георги Димитров.

Четирима души са задържани за побоя над шефа на полицията в Русе

19-годишният Виктор Иванов беше под "домашен арест", след като състав на Апелативния съд във Велико Търново реши да намали първоначалната мярка "задържане под стража", постановена от съда в Русе.

На днешното заседание защитата на Иванов настоя за отмяна на домашния арест, тъй като тази мярка не може да продължава повече от два месеца. Прокурор Йордан Кожухаров предложи евентуално мярката да бъде намалена на "гаранция".

Съдия Пламен Дочев от крайдунавския град реши, че Виктор Иванов следва да подлежи на "подписка". Определението подлежи на обжалване в Апелативен съд-Велико Търново.

Шефът на русенската полиция е в тежко състояние след побой от младежи

Припомняме, че по-рано съдия Дочев определи за Жулиен Кязъмов гаранция от 4000 лева, а за Виктор Гочев подписка.

Иванов, Кязъмов, Гочев заедно със Станислав Александров, който по-рано този месец навърши 16 години, са обвинени за нападението над старши комисар Кожухаров и съседа му Георги Димитров в началото на септември.