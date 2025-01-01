Четирима души са задържани за побоя над шефа на полицията в Русе старши комисар Николай Кожухаров.

Ще преследваме най-тежките наказания за нападателите, каза вътрешният министър Даниел Митов пред репортери в Русе.

По думите му един от биячите е заявил, че не го интересува кой е потърпевшият и че искал личното си пространство. Надявам се личното му пространство да е много, много стеснено оттук насетне, подчерта Митов.

Заместник-директорът на полицията в Русе Александър Викторов заяви, че трима от задържаните са на 19 години, а най-малкият е 15-годишен. Всички са с чисто съдебно минало.

Представител на болница "Канев", където е настанен Кожухаров, заяви, че той загубил над 1,5 литра кръв и е настанен в интензивно отделение. Извършена му е животоспасяваща операция, като в момента е в стабилно състояние.

Шефът на русенската полиция е в тежко състояние след побой от младежи

Той и главният секретар на МВР Мирослав Рашков са провели оперативно съвещание с част от ръководния състав на ОДМВР-Русе по-рано днес. Поводът е посегателството над директора на русенската полиция старши комисар Николай Кожухаров.

Освен конкретния случай, тема на обсъждане са били средата за сигурност и обезпечаването на обществения ред на територията на областта.

Главен комисар Рашков е разпоредил организационни мерки за засилено полицейско присъствие, особено в тъмната част от денонощието. Усилва се контролът за спазване на Закона за движение по пътищата и за недопускане на агресивно и рисково шофиране. Започва и специализирана полицейска операция срещу разпространението на наркотични вещества.

Припомняме, че инцидентът е станал около полунощ, когато полицейският шеф е бил нападнат от младежите, които пътували с висока скорост в лек автомобил по една от улиците в града.