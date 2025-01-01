Ст. Комисар Николай Кожухаров, ръководител на областната дирекция на МВР в Русе, е настанен в болница в тежко състояние след нанесен му побой тази нощ.

Инцидентът е станал около полунощ, когато полицейският шеф направил забележка на петима младежи, че се движат рисково по пътното платно. Те проявили агресия и нападнали Кожухаров.

По информация на БНР състоянието на комисаря е тежко поради множеството наранявания.

"Шокиран и гневен съм! Снощи е бил жестоко пребит директорът на полицията в Русе, старши комисар Николай Кожухаров. След забележка към група младежи, които дрифтирали с автомобили. Той е в изключително тежко състояние в болницата...", написа в профила си във Facebook кметът на Русе Пенчо Милков по повод агресията срещу директора на полицията в града.

"Нямам думи, за да изразя емоцията си в момента, в който научих това! Да посегнеш на човек, който всекидневно работи за ред и сигурност, е нападение срещу целия ни град! Още по-горчиво е, че именно комисар Кожухаров бе сред най-активните участници в кампанията, която подехме за противодействие на агресията сред младежите – в спортните школи и училища на Русе. Човек, борещ се срещу агресията, е нейна жертва.

Като кмет на Русе заявявам категорично: Няма да търпим насилие и безнаказаност! Изисквам извършителите незабавно да бъдат задържани и съдени с цялата строгост на закона. Русе е град на ред и справедливост. Ще засилим действията си срещу агресията сред младежите.

Ще работим заедно с училища, институции и граждани, за да покажем, че в Русе няма място за насилие, за безразсъдно поведение и за липса на уважение към човешкия живот. Агресията няма да победи!", пише още Милков.

Областният управител на Русе Драгомир Драганов също осъди нападението.

„Аз и колегите ми категорично осъждаме подобни прояви на агресия и заявяваме нашата непоколебима подкрепа към пострадалия и неговото семейство“, заяви Драганов.

Междувременно от МВР съобщиха, че министърът на вътрешните работи Даниел Митов и главният секретар на МВР главен комисар Мирослав Рашков пътуват за Русе. Те ще посетят УМБАЛ „Канев“, където е настанен за лечение пострадалият Кожухаров.