Германският канцлер, чиято страна е основният европейски дарител за Киев, призова в телефонен разговор украинския президент Володимир Зеленски да се бори „енергично“ срещу корупцията в Украйна, след като страната беше дестабилизирана от корупционен скандал, предаде Франс прес.

Украйна е изключително зависима от западната помощ, за да се съпротивлява на руската агресия, а борбата срещу корупцията е изискване на Европа и САЩ отпреди войната.

Фридрих Мерц „подчерта, че германското правителство очаква Украйна да действа енергично за постигане на напредък в борбата с корупцията и други реформи, по-специално в областта на върховенството на закона“, се казва в изявление на канцеларията на германския канцлер.

Германия е най-големият дарител на Украйна в Европа и на второ място след САЩ. Тя помага за въоръжаването на Киев срещу Москва и за ремонта и опазването на украинската енергийна система, опустошена от ударите на Кремъл.

Украинските министри на енергетиката и на правосъдието бяха принудени да подадат оставка вчера, след като антикорупционната служба обяви, че е разкрила мащабна корупционна схема в енергийния сектор, в която са участвали няколко украински държавни служители, включително близък сътрудник на президента, а подкупите са били на обща стойност 100 милиона долара.

Според канцеларията на германския канцлер Зеленски е уверил, че украинските власти са решени да си върнат доверието на своите съюзници след тази афера.

Украинският президент обеща „бързо прилагане на новите мерки за възстановяване на доверието на украинския народ, европейските партньори и международните дарители“, се казва в германското изявление.

Вчера германското правителство каза, че плащанията за Украйна ще продължат, но изрази опасения с оглед на германската помощ за енергийния сектор.

Скандалът избухна малко след като Берлин обяви в началото на ноември, че ще увеличи помощта за Украйна с 3 милиарда евро през 2026 г., с което общата стойност на помощта ще достигне 11,5 млрд. евро.