Перспективите на Европа за справяне с предизвикателствата, пред които е изправена, обсъди днес в президентската институция държавният глава Румен Радев с външния министър на Унгария Петер Сиярто. Министърът на външните работи на Република Унгария е на посещение в България за среща с българския държавен глава.

Възстановяването на мира в Европа със средствата на дипломацията е първостепенна задача на ЕС и единствената възможност за устойчиво гарантиране на сигурността и стабилността на Стария континент, бе общата позиция по време на срещата. Подчертана бе и необходимостта от системни действия на ЕС за укрепване на конкурентоспособността на Европа, както и на социалната и икономическата стабилност на съюза. Във връзка с това бяха обсъдени предприетите от България и Унгария съвместни действия за разширяване на регионалната свързаност, така че да се гарантира надеждността на веригите на доставки и транзита на енергийни ресурси, както и двустранното партньорство в икономиката.

Резултатите от наскоро провелата се среща на министър-председателя на Унгария Виктор Орбан с президента на САЩ Доналд Тръмп и възможностите за сътрудничество между Европа и САЩ, също бяха тема на разговора между президента Румен Радев и министъра на външните работи Петер Сиярто.