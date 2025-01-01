Задържан е 28-годишен криминално проявен български гражданин, който чрез използване на иновативен метод за разпространение на наркотични вещества снабдява други дилъри и отделни клиенти. Това съобщиха на брифинг от СДВР.

По думите на шефа на столичната дирекция на вътрешните работи Любомир Николов в момента на пазара се предлагат пликчета, които наподобяват на пръв поглед такива за семки и бонбонки, но в тях има наркотични вещества: „В конкретния случай – марихуана между 3 и 5 грама във всяко пликче. Това прави нарктоичното вещество по-трудно за улавяне на мирис и заблуждават нашите органи, които правят рутинни проверки на пътя“.

Николов подчерта, че е важно за този начин на разпространение да знаят родители, учители и всички близки на евентуално наркозависими подрастващи.

След полицейска операция и придобиване на оперативна информация по случая криминалистите знаели предварително за начина за разпространение, който задържаното лице използвало. Той не предавал лично на клиентите, а оставял наркотика на скрито място и изпращал в социална мрежа снимка къде е то. По този начин се снабдявали наркозависими лица. "С такава маркировка става неуловимо това вещество както за родители, така и за нас полицията", обясни Николов.

„Това е нова находка, която до момента не беше позната за нас. Получихме информация в началото на седмицата, бързо я развихме и стигнахме до този край, с който искаме да уведомим обществеността как дилърите камуфлират материала, който разпространяват“, добави шефът на СДВР.

По думите на Николов задържаният не е действал сам, а като повечето криминално проявени в тази сфера - има хора от по-горни нива, които го зареждат, както и наркозависими хора, на които разпространява.