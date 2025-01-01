Депутатите приеха на първо четене законопроекта на Министерския съвет (МС) за промени в Закона за Министерството на вътрешните работи (МВР) и отхвърлиха останалите три законопроекта, предложени от депутати от "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ).

Със законопректа на правителството се осигурява прилагането на правни актове на Европейския съюз. Предвиждат се мерки по прилагането на Регламент (ЕС) 2021/784 относно справянето с разпространението на терористично съдържание онлайн. Определя се компетентен национален отговор в структурите на ГДБОП, който ще упражнява контролни услуги спрямо доставчиците на хостинг услуги на територията на страната и при необходимост ще налага санкции.

Мирчев: Ако ГЕРБ не бяха спрели законопроекта за боди камери, Явор Георгиев щеше да е жив

Парламентът отхвърли законопроекта за изменение на Закона за МВР, внесен от Божидар Божанов (ПП-ДБ) и група народни представители, с който се предлагаше базата за изчисляване на заплатите на полицаите да бъде съобразена със средната работна заплата за съответната административна област. Обвързването на заплатите в МВР със средната заплата беше грешка и тя сега се отразява върху бюджета, посочи Божанов и поиска реформи в МВР.

Не беше приет и законопроектът, предложен от Божидар Божанов и група народни представители, който предвиждаше разходите за охрана на „Метрополитен – София“ да бъдат поети от бюджета на МВР, като по този начин се облекчи натоварването върху Столична община и се гарантира устойчивост на охранителните дейности.

Отхвърлен беше и законопроектът за изменение на Закона за МВР, внесен от Ивайло Мирчев (ПП-ДБ) и група народни, който целеше да регламентира носенето на бодикамери от служителите на МВР. С промените се предлагаше също моторните превозни средства, които ползват специален режим на движение, да се оборудват с видеорегистратори, включително и автомобилите на Националната служба за охрана.