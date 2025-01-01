През последната година по ръст на продажбите на нови автомобили България е на едно от челните места в Европа, каза Ивайло Жеглов, управител на фирма, която съвместно с Двореца на културата и спорта организира "Автосалон Варна 2025".

Новите коли вече са доста по-достъпни както за фирмите, така и за хората, посочи Жеглов. По думите му те са предпочитани, тъй като при тези втора ръка има рискове. Индустрията се развива изключително бързо и тенденцията е хората да искат да си сменят автомобилите още преди изтичането на лизинга, каза още Жеглов.

Експертът коментира, че производителите се съревновават чии машини ще имат по-голям пробег и ще бъдат по-комфортни, по-мощни, по-издръжливи. От тази надпревара печели потребителят, посочи Жеглов. Той уточни, че особено при хибридите вече има коли, които изминават над 1000 километра. При електрическите автомобили също се полагат усилия батерията да осигурява по-дълъг пробег.

Азиатските автомобили настъпват и у нас, каза още Жеглов. По думите му с най-бързо развитие са китайските компании. Той уточни, че ако на миналогодишния автосалон във Варна са били представени три китайски марки, сега са вече пет. И прогнозира, че до 5 години те ще са с най-голям пазарен дял при продажбите на нови автомобили.

"Това може да не се случи само ако азиатските компании не изградят свои мрежи и да осигурят добър сервиз", допълни Жеглов. Той посочи още, че както и да се развие пазарът в бъдеще, интересът на потребителите към германските марки автомобили си остава много висок, както и към японските и корейските.

"Автосалон Варна 2025" ще продължи до 12 септември. На него са представени най-новите модели от водещите световни марки. За пръв път на автосалона са показани и колекционерски автомобили. Традиционно е оформена и тест драйв зона, в която посетителите могат да направят пробно шофиране с повече от 35 коли. На изложението активно присъстват и моторите, като чешка марка представя премиерно за България и Европа два нови модела.