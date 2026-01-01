Настоящият кабинет и настоящето Народно събрание нямат никакво нито морално, нито законово право да правят подобни неща. Трябва да имаме близки отношения с администрацията на Тръмп, но не и от кабинет и Народно събрание, които не се ползват с доверието на българското общество Това трябва да бъде направено от следващ кабинет и следващо Народно събрание. Това каза лидерът на Възраждане Костадин Костадинов в отговор на журналистически въпрос за участието на България в Съвета за мир на президента Доналд Тръмп.

Три опита – три неуспеха: парламентът не започна работа в петък

Няма нищо по-хубаво от един такъв подобен провал, самото Народно събрание е провал и ако самото НС беше тръгнало нещо подобно в последния момент със среднощни гласувания, щеше да се стигне до ексцесии. Хубавото е, че и в самото разпадащо се управляващо мнозинство няма единомислие по този въпрос. Трябва колкото се може по-скоро това Народно събрание да престане да работи, защото очевидно то може да произвежда само скандали и да създава напрежение в обществото. Най-доброто, което може да стане в момента е да отидем на избори колкото се може по-скоро, посочи той.

Според Костадинов "мъртвите души" са емигрантите. По думите му трябва да се реши въпроса с постоянното и настоящото жителство. Като дойдат местни избори, реални хора са прехвърляни от едно населено място на друго, за да гласуват. Хора, които не са виждали дори населеното място отиват и гласуват и тук по-скоро говорим за едни хора, които се прехвърлят като добитък от едно на друго място, каза още той.

Ние искаме изборният процес да бъде максимално прозрачен, отбеляза той. Ние искаме да има по-висока избирателна активност. Българите трябва да бъдат убедени, че има смисъл да се гласува. Когато не отидат да гласуват, купените гласове надделяват.

По думите на Костадинов президентът Румен Радев ще стане като всички участници в политическият процес. "Чакаме го, искаме да си говорим по време на кампанията. Най-хубаво е в кампанията, когато отделните политически сили сблъскват позициите си, защото българските граждани заслужават да чуят честно и откровено какво мисли всеки един политик. Но най-важното нещо е самите политици да сблъскват своето мнение в дебати. В последните години липсват дебати. Дебатите са толкова важни, за да могат гражданите да видят всеки кой колко струва."