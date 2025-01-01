"Ние, българите от групата на "Възраждане" ще отделим още един месец, за да бъдем сред нашия народ, там, където ни е мястото. Ще се запознаем на място с реалните проблеми на хората, ще ги защитаваме с всички сили и средства пред местните дерибеи" - това каза лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов, който прочете декларация от името на парламентарната група в началото на днешното първо заседание от есенната сесия на 51-ото Народно събрание.

"Присъствието на "Възраждане" сред народа ще е хиляди пъти по-полезно, отколкото сред народните представители", каза Костадинов.

В парламента ще бъдем за вотове на недоверие, както и ще защитаваме нашите законопроекти, ако по някакво чудо те бъдат внесени в дневния ред на нелегитимния парламент, посочи още лидерът на партията.